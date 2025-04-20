بالصور.. سلاف فواخرجي تحتفل بعيد القيامة داخل كنيسة السيدة العذراء مريم

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد القيامة المجيد، من داخل كنيسة السيدة العذراء مريم في مصر.

ونشرت سلاف صورة لها وهي تضيء الشموع، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "في عيد القيامة … كل عام والكل بخير ومحبة وسلام ورحمة، على أمل قيامة بلادنا إلى خيرها وحقها وجمالها".

View this post on Instagram A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)

وأضافت: "من كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بمصر مع أبونا فيليبس عيسى كاهن الكنيسة حفظه الله وحفظ كل الناس".

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية السورية أعلنت شطب عضوية الفنانة سلاف فواخرجي مؤخرا بسبب دعمها للنظام السوري السابق قبل سقوطه.

اقرأ أيضا..

أول رد.. سلاف فواخرجي تكشف حقيقة زواجها من بشار الأسد

علي غزلان يعلن انفصاله عن المذيعة فرح شعبان للمرة الثانية



