ياسمين صبري في الجيم وكارولين عزمي بفستان أنيق.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام حجاج

ظهرت الفنانة ريهام حجاج، بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، مرتدية "شورت قصير".

ياسمين صبري

الفنانة ياسمين صبري، ظهرت داخل الجيم، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

كارولين عزمي

الفنانة كارولين عزمي، نشرت صورة لها بفستان أنيق وهي تمسك "التورتة"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك من مراسم احتفالها بعيد ميلادها.

خالد سليم

ظهر الفنان خالد سليم، وسط البحر بأحدث ظهور له عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعه بإجازة الربيع.

عمر السعيد

الفنان عمر السعيد، ظهر داخل الجيم، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وإلتقط الصورة بطريقة الـ"سيلفي".

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي، بفستان جريء، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك بصحبة عدد من صديقاتها.

لاميتا فرنجيه

نشرت الفنانة لاميتا فرنجيه، إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إلهام طوال اليوم".

كاظم الساهر

المطرب كاظم الساهر، نشر صورة له مع آلته الموسيقية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا وصديق وحدتي في لحظة إلهام".

ليال عبود

نشرت الفنانة ليال عبود، إطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.