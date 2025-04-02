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أول عمل بعد انتهاء موسم رمضان.. أيمن سليم يتعاقد على مسلسل لـ ياسمين رئيس

11:12 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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    المخرج محمود عبدالتواب - توبة
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    ياسمين رئيس
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    أيمن سليم (1)
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كتب- هاني صابر:

تعاقد المؤلف أيمن سليم مع شركة أروما ستوديوز لصاحبها المنتج تامر مرتضى لكتابة مسلسل جديد من بطولة النجمة ياسمين رئيس وإخراج محمود عبدالتواب "توبة".

ومن المقرر عقد جلسات عمل مكثفة في الأيام المقبلة من أجل الاستقرار على باقي فريق العمل.

من ناحية أخرى، ينتظر "سليم" عرض أحدث أعماله مسلسل "روج أسود" خلال الأشهر القادمة على إحدى المنصات الرقمية الكبرى.

مسلسل "روج أسود" من بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي وفرح الزاهد وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد ومنة تيسير و غادة طلعت وعابد عناني، وتدور أحداثه حول عدد من المطلقات يتقابلن داخل محكمة الأسرة المصرية ويناقش قصصًا حقيقية حدثت في محكمة الأسرة.

المؤلف أيمن سليم ياسمين رئيس مسلسل روج أسود شركة أروما ستوديوز
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