هدى المفتي تثير الجدل في أحدث ظهور.. وبسمة بوسيل تعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى صورًا لها بإطلالة غريبة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المطربة بسمة بوسيل.

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مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، خالد مختار، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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