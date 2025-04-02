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هدى المفتي تثير الجدل في أحدث ظهور.. وبسمة بوسيل تعلق

11:07 م الأربعاء 02 أبريل 2025

هدى المفتي

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى صورًا لها بإطلالة غريبة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المطربة بسمة بوسيل.

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مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، خالد مختار، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

هدى المفتي بالبشكير

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