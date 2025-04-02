رانيا يوسف عن دراما رمضان 2025: "من أحلى المواسم اللي حصلت على مدار سنين فاتت"

كتب - معتز عباس:

وجهت النجمة رانيا يوسف رسالة شكر لأبطال المسلسلات الدرامية التي عرضت على الشاشات في رمضان 2025.

وكتبت رانيا، على "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "شكرا لكل الزملاء على مجهودهم، تعبه، نجاحهم، احساسهم، وحماسهم اللي طلعوه الموسم ده، من أحلى مواسم رمضان اللي حصلت على مدار السنين".

وأضافت: "الفن والرسالة والحقيقة في الموسم ده كان فيه رسايل مهمة جدا لكل المجتمعات الشرقية والعربية، زملائي وافتخر أني واحدة منهم، وكل الوجوه الشابة والجيل الصاعد الجميل اللي طلعوا السنة دي مشرفين وهايلين وموهوبين وشاطرين وعندهم فكر حقيقي فخورة بيهم".

شاركت رانيا يوسف في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" رمضان 2025، بطولة عصام عمر ، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.





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