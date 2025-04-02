ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية في المالديف.. والجمهور: "أحلى من جورجينا"

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها من المالديف، أثناء قضائها إجازة عيد الفطر.

نشرت ياسمين مقطع فيديو لها وهي تمارس تدريبات رياضية بالقرب من شاطئ بحر "المالديف"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كيف يمكن أن يصبح أفضل من هذا".

نال الفيديو إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "القدوة الحقيقية"، "لقد جعلتنا نحب الرياضة"، "استمري يا جميلة"، "بيعجبني ثقتك في نفسك وتفكيرك"، "ملكة جميلة"، "أحلى من جورجينا".

وشاركت ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "الأميرة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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