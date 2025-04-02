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عصام عمر ينشر صورًا من كواليس فيلم "سيكو سيكو".. وطه دسوقي يعلق

08:54 م الأربعاء 02 أبريل 2025

عصام عمر في سيكو سيكو

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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان عصام عمر متابعيه على السوشيال ميديا، صورًا من كواليس تصوير فيلم "سيكو سيكو".

ونشر عصام الصور على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي علق عليها طه دسوقي وكتب: "عصوووما".

فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وإنتاج Film Square.

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عصام عمر فيلم سيكو سيكو طه دسوقي باسم سمرة انستجرام عصام عمر
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