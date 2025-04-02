مي فاروق تنشر صورًا من حفلها الغنائي بالرياض.. وتوجه رسالة للجمهور السعودي

كتب - معتز عباس:

نشرت المطربة مي فاروق صورا لها من حفلها الغنائي الذي أقيم أمس الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية.

أعربت مي عن سعادتها بإحياء هذا الحفل، وكتبت عبر حسابها على موقع "انستجرام": "ليلة من الفرح والطرب في أرض المحبة، احتفلت مع جمهور المملكة الحبيب بعيد الفطر ، شكراً من القلب على التفاعل والحب وكرم الاستقبال ودائمًا تجمعنا الموسيقى في أحلى اللحظات".

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جدير بالذكر أن مي فاروق طرحت قبل شهر تقريبا أغنيتها "كان نفسي أقابلك" كلمات تامر حسين، ألحان محمد النادي، توزيع يحيى يوسف، ويقول مطلعها "كان نفسي أقابلك يا حبيبي من زمان، يا خسارة ضاع من عمري قبلك قد إيه، وريتنى فرق الدنيا نسيتني اللي كان وجيت في وقت أنا كُنت حانسى الحُب فيه".

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