"بدون مكياج"..أحدث ظهور لـ نانسي عجرم في ثالث أيام العيد والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة نانسي عجرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها في ثالث أيام عيد الفطر بدون مكياج.

ونشرت نانسي، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اشتقتلكم.. أعلم أنه مر وقت طويل، لكن أعدكم أنه سيكون يستحق الانتظار.. لا أطيق الانتظار لمشاركة كل ما أعمل عليه قريبًا جدًا، أحبكم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمل فنانة تطلع للجمهور بدون فلتر وبدون ميكب، أحلى فنانة على طبيعتها، لطيفة جدا، الله عليكي يا نانسي، حلوة، أجمل بنات العالم، أحلى نانسي، عسل بدون مكياج".

جدير بالذكر أن نانسي عجرم شاركت لاعب كرة القدم محمد صلاح في تقديم إعلان رمضاني لصالح إحدى شركات الاتصالات، وحملت الأغنية عنوان "تيجي نعيش"، كلمات: منة عدلي القيعي، ألحان: مدين، توزيع: أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وتقول في مقطع من الأغنية "تيجي نعيش العمر لحظة بلحظة بلحظة، تعالى نعيش ونسيب بكرة لبكرة لبكرة، وأصلا ده مفيش في إيدينا غير دلوقتي نعيشه، تعالى نعيش".