"دفنوني حية ونسيوني في القبر".. دينا تكشف عن أصعب موقف تعرضت له

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا عن أصعب مشهد لها في مسلسل "نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان، والذي عرض في رمضان 2018.

وقالت دينا في لقاء تلفزيوني ببرنامج "الفصول الأربعة" مع الإعلامي علي ياسين عبر فضائية الجديد إنه تم دفنها حية خلال كواليس مسلسل نصر الصعيد، متابعة: "دفنوني وأنا صاحية بعد ما دفنوني ركبوا مسامير وأنا سمعاهم بيقولوا ستوب خلصوا ومشيوا ونسيوني في القبر مقفول عليا".

وأضافت: "أول دقيقتين اتخنقت حسيت مش عارفة اتنفس بقيت بخبط جامد لولا المساعدين بتوعي دوروا عليا ولقوني بخبط، قعدت 5 دقايق في القبر بس بالنسبالي سنة، ومكنتش بفكر أكتر من أني أضرب في الخشب يمكن حتى يسمعني".

واختتمت النجمة دينا بأن زوجها الراحل والد ابنها تعرض لمرض السرطان سابقا وعاشت معه تجربة المرض حتى توفاه الله ورحل عن عالمنا.