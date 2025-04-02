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جيهان الشماشرجي تدعو لمقاطعة فيلم "سنو وايت" لهذا السبب

07:18 م الأربعاء 02 أبريل 2025

جيهان الشماشرجي

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كتب - معتز عباس:

دعت الفنانة جيهان الشماشرجي لمقاطعة فيلم "سنو وايت" الذي تقوم ببطولته الفنانة الأمريكية من أصول إسرائيلية جال جادوت.

ونشرت جيهان صورة من بوستر الفيلم عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "فيلم سنووايت هيتعرض في مصر ويضم جال جادوت الصهيونية الداعمة للجرائم اللي بتحصل في غزة، بدعو لمقاطعة الفيلم ومقاومة التطبيع الثقافي".

وشاركت جيهان الشماشرجي في مسلسل "إخواتي"، رمضان 2025، والذي ضم مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم، كندة علوش، نيللي كريم، روبي، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

جيهان الشماشرجي فيلم سنووايت

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جيهان الشماشرجي فيلم سنو وايت جال جادوت انستجرام جيهان الشماشرجي
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