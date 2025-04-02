ياسمين صبري تقضي إجازة العيد في المالديف.. والجمهور يغازلها (صور)

كتب- معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضائها إجازة العيد في المالديف.

ونشرت ياسمين مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بالقرب من الشاطئ وهي مرتدية ملابس "رياضية".

وكتبت ياسمين تعليقًا على الصور: "أتدرب في الجنة".

وجاءت تعليقات المعجبين، كالتالي: "قمراية"، "الجمال والأناقة والأنوثة"،"جمالك"، "طلتك بترد الروح لينا"،"السكر كله ياسمين".

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مسلسل "الأميرة"، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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