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فيفي عبده وباسم سمرة ورزق ومجدي الهواري في عزومة نسرين أمين بالعيد (صور)

06:27 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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    فيفي عبده وباسم سمرة وأحمد رزق والمخرج مجدي الهواري في عزومة نسرين أمين (2)
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كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور عزومة الفنانة نسرين أمين في عيد الفطر المبارك.

ونشر المخرج مجدي الهواري، صورتين من العزومة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكرا نسرين آمين على أحلى لمة في العيد، وكل سنة وأنتم طيبين وبخير".

وكان من بين الحضور النجوم أحمد رزق وفيفي عبده وباسم سمرة والمخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود، وعدد من أصدقاء نسرين أمين.

يذكر أن، نسرين أمين خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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