بإطلالة جريئة أمام البحر.. بسمة بوسيل تحتفل بثالث أيام عيد الفطر (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة جريئة لها أمام البحر احتفالا بعيد الفطر المبارك، وذلك في ثالث أيامه.

ونشرت بسمة، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالهما إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا جميلة الجميلات، ملكة الجمال، جمالك، ما شاء الله، قمر، الزينة، الحلوة بسمة".

وكانت بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.