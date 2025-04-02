وليد توفيق يطلق كليب جديد لأغنية ''كبرت البنوتة''

كتبت- منال الجيوشي

أطلق النجم وليد توفيق فيديو كليب جديد لأغنية "كبرت البنوتة" من كلمات وألحان الشاعر والفنان القدير جورج خباز وتوزيع باسم منير.

واختار الفنان وليد توفيق عيد الفطر المبارك، لطرح الأغنية، وتم تقديمها بأسلوب جديد يحمل أجواء من البهجة والفرح والكوميديا السينمائية مع المخرج المبدع إيهاب عبد اللطيف.



وتم التصوير في القاهرة بقالب سينمائي بمشاركة النجمة اللبنانية الممثلة رولا بحسون، إخراج إيهاب عبد اللطيف سينمائياً للظهور بعمل كبير لجمهور ومحبي النجم العربي وليد توفيق.