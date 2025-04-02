دينا: رانيا يوسف مش بتعرف ترقص والرقص فن أهم من التمثيل

كتبت- منال الجيوشي

أبدت الفنانة دينا رأيها في أداء الفنانة رانيا يوسف الرقص الشرقي، مؤكدة أنها لا تجيده على الإطلاق حيث حضرت لها حصة في دروسها الخاصة.

وفي مقابلة لها مع قناة الجديد، عبر برنامج "الفصول الأربعة" مع الإعلامي علي ياسين عبر فضائية الجديد، قالت دينا: رانيا يوسف مبتعرفش ترقص خالص، وشوفتها مرة لابسة بدلة رقص وضحكت"، متسائلة عن سبب استعانة بعض الفنانات بالرقص دون تدريب، وأضافت: "ما يسألونا أو يتمرنوا الأول؟".

وكشفت دينا أن رانيا يوسف حضرت مرة إلى أحد دروس الرقص الخاصة بها، لكنها لم تتدرب بشكل جاد، قائلة: "جاتلي كلاس بس كان (فان كلاس) مش تدريب حقيقي"، مشددة على أن الرقص الشرقي فن أهم من التمثيل.