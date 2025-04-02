اليوم.. حمدي باتشان يكشف كواليس نجاح أغنية سطلانة مع سعد الصغير

كتبت- منال الجيوشي

يحل اليوم نجم التسعينات حمدي باتشان ضيفا على برنامج "سعد مولعها نار" الذى يقدمه الفنان سعد الصغير، على قناة الشمس في العاشرة مساء، وتحدث باتشان عن موقفه من تقديم أغانى المهرجانات، ونجاح أغنية سطلانة التي اكتسحت الوطن العربي، كما قدم عدد من أغانيه خلال الحلقة وأغاني لعدوية .

من ناحية أخرى، يعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية فى عيد الفطر المبارك، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر