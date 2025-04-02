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١٤ ضيف شرف في فيلم "نجوم الساحل"

02:50 م الأربعاء 02 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فيلم ''نجوم الساحل''
  • عرض 4 صورة
    فيلم ''نجوم الساحل''
  • عرض 4 صورة
    فيلم ''نجوم الساحل''
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كتبت- منال الجيوش
فاجأ فيلم "نجوم الساحل" جمهوره بوجود أكثر من ١٤ نجما كضيوف شرف على أحداثه، منهم أحمد فهمي، دينا الشربيني، أكرم حسني، أمينة خليل، مصطفى خاطر، ودكتور الفونس.

يدور الفيلم حول حفلة في الساحل ينظمها أحمد داش ومايان السيد، وسط قصة حب معقدة تربط بينهم ويشاركهم الحفلة كل من علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السباع، مالك عماد، تميمة حافظ، وفليكس

الفيلم من إنتاج
RAW Entertainment (موسى عيسى وطارق العريان)، بالتعاون مع
Film Square وSynergy Plus وThe Roof Productions
الفيلم من إخراج رؤوف السيد وتأليف محمد جلال، وكريم يوسف

فيلم نجوم الساحل دينا الشربيني أحمد فهمي
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