حازم الصدير يعايد الجمهور بأغنيته الجديدة "قلبي دق"

كتبت- منال الجيوشي

أطلق الفنان حازم الصدير أغنيته الجديدة "قلبي دق"، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك

وتعاون الصدير لأول مرة في أغنية "قلبي دق" مع الشاعر طلال الرواشدة، والملحن حاتم منصور الذي قام بعملية التوزيع الموسيقي، وأشرف على المكس والماستر حسني أبو زهرة.

وأعرب حازم الصدير عن سعادته بهذه الأغنية، قائلا: "جميل أن أكون مهنئًا بعيد الفطر على الجمهور الكريم، من خلال أغنية تحمل كل ما هو جديد على حازم الصدير، أتمنى أن تنال إعجابكم، وكل عام والجميع والوطن العربي بألف خير."

وقد تم تسجيل الأغنية في استوديوهات صلاح الياسري في دبي، تحت إشراف ومتابعة المخرج والمنتج صلاح الياسري، فيما تولى إدارة أعمال شادي برازي، وذلك ضمن أجواء موسيقية نابضة بالحياة، حيث جاء اللحن سلسًا ومتناسقًا مع روح الأغنية، بينما أضفى التوزيع بعدًا موسيقيًا متميزًا يعكس حيوية مطلقة مع الأغنية، والتي يقول مطلعها: "دق .. قلبي .. دق .. دق .. ماهو باطل .. دق ، حق ..لما شافو القاسي قلبي.. لان ، وحَن ، وجن ورق"

كما تم عرض أغنية "قلبي دق" عبر قناة "لحن للإنتاج الفني" على منصة يوتيوب، إلى جانب عرضها على عدد من الإذاعات الخليجية والعربية والمنصات الموسيقية المتخصصة، ومن خلال فيديو ممنتج يعكس أجواء الأغنية وأبعادها العاطفية.