بحضور تامر عبدالمنعم ولوسي.. حمادة هلال يشعل مسرح البالون بأجمل أغانيه

كتبت- منال الجيوشي

أحيا النجم حمادة هلال حفلا غنائيا على خشبة مسرح البالون، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم ومخرج الحفل ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم "حمادة" باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور.

وأقيم الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

تأتى احتفالية عيد الفطر المبارك التي أحياها الفنان حمادة هلال بعد سلسلة من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا منذ تولي الفنان تامر عبدالمنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في شهر سبتمبر الماضي.

وقدمت فرق رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والقومية للفنون الشعبية والإستعراضية وأنغام الشباب مجموعة من الفقرات.

وبدأ الفصل الأول من الحفل باستعراض خان الخليلي ألحان علي إسماعيل تصميم الاستعراض محمد قذافي، وأداء فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، واستعراض "الزار" ألحان وكلمات محمد مصطفى رجب أداء راقصين الفرقة القومية للفنون الشعبية تصميم الاستعراض رحمة عمرو

وقدم استعراض "المولد" ألحان وكلمات محمد مصطفى رجب تصميم الاستعراض محمد قذافي، وأداء راقصين فرقة رضا والقومية للفنون الشعبية

وقدمت فرقة أنغام الشباب فرقة لايف تيم عبدالله الجسمي، عماد كمال، كمال كمال، أحمد الأمير

أما حفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ملابس مهندسة هبة جودة، إضاءة عز حلمي، فيديو ماينيج عبده غريب، ديكور محمد جابر، المخرجان المنفذان محمد عمر، أحمد مصطفى رؤية وإخراج الفنان تامر عبدالمنعم.

ثم صعد ميجا ستار حمادة هلال في الفصل الثاني من الحفل وقام بغناء مجموعة من أغانيه منها: كل أما أفكر فيك، بحبك إنت آخر حاجة، تعالالي، الناس الحلوة، مدد يارب، مش أي حد يقولك عني كلام تصدق، ساعات، الحب حلو، وبحس معاك.

من ناحية أخرى أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مجموعة من الحفلات بدأها بحفل الفنان القدير علي الحجار في الاحتفالية الخاصة بنصر أكتوبر المجيدة ثم تبعها حفل الفنان إيهاب توفيق والتي أقيمت في شهر نوفمبر.

وخلال احتفال وزارة الثقافة بالعام الميلادي الجديد أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حفل للفنان مصطفى قمر وتلاها حفل النجم حكيم.

ثم اختتمت الاحتفالات بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم بحفل الفنان القدير علي الحجار بمناسبة عيد الحب في فبراير الماضي.

الجدير بالذكر أن النجم حمادة هلال عرض له مسلسل المداح الجزء الخامس "المداح أسطورة العهد" خلال موسم رمضان الماضي