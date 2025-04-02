سعدي جوهر تنشر صورًا من كواليس أعمالها في دراما رمضان 2025.. وتشكر صناعها

كتبت- منال الجيوشي

شاركت شركة إنتاج سعدي جوهر- ميديا هب، صور من كواليس أعمالها الفنية التي أنتجتها خلال موسم دراما رمضان 2025، موجهًة الشكر لكل صناع الأعمال المبدعين.

ونشرت سعدي جوهر- ميديا هب، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، مجموعة صور لصناع أعمالها الفنية، حيث قدمت خلال موسم دراما رمضان 4 أعمال هي: قلبي ومفتاحه، إخواتي، جودر 2، لام شمسية

ووجهت شركة ميديا هب، الشكر والتقدير لكل الصناع على مجهودهم، وكتبت: شكرًا لكل المبدعين على مسلسل قلبي ومفتاحه، شكرًا للمخرج والمؤلف المبدع تامر محسن، والمؤلفة المبدعة مها الوزير، والفنانين المبدعين والفنيين المشاركين في هذا العمل.

وتابعت: خضير، والمؤلف المبدع مهاب طارق، والفنانين المبدعين والفنيين المشاركين في هذا العمل، وأيضًا مسلسل جودر شكرًا للمخرج المبدع إسلام خيري، والمؤلف المبدع أنور عبد المغيث، والفنانين المبدعين والفنيين المشاركين في هذا العمل.

واختتم المنشور بالشكر لصناع مسلسل لام شمسية، وجاء: أسرة مسلسل لام شمسية شكرًا للمخرج المبدع كريم الشناوي، والمؤلفة المبدعة مريم نعوم، والمبدعين في ورشة سرد، والفنانين المبدعين والفنيين المشاركين في هذا العمل يا رب دائما ألهمنا وقدّرنا نقدم أعمال تليق بالمشاهد العربي.

وحققت شركة سعدي جوهر نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي من خلال تقديمها العديد من الأعمال الناجحة منها قلبي ومفتاحه ولام شمسية وغيرها الكثير من الأعمال.

