وفاة الممثل الأمريكي فال كيلمر عن عمر 65 عامًا



وكالات

توفي الممثل الأمريكي، فال كيلمر، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد إصابته بالتهاب رئوي.

ونقلت الصحيفة عن ابنته، مرسيدس كيلمر، أن سبب الوفاة هو التهاب رئوي، مشيرة إلى أنه كان قد أصيب بسرطان الحلق عام 2014، ولكنه تعافى منه لاحقًا، وفقا لما ذكرته الغد.

وتألق كيلمر في أفلام مثل "توب جن"، و"ذا دورز"، و"باتمان فوريفر"، واكتسب شهرة كبيرة بتأدية الأدوار الشريرة في هوليوود.

وولد كيلمر في كاليفورنيا، وكان أحد أبرز نجوم هوليوود في التسعينيات، قبل أن يدخل في خلافات كثيرة مع مخرجين وممثلين آخرين وتلحق به سلسلة من الإخفاقات، مما أثر سلبا على مسيرته الفنية.

كان قد ظهر لأول مرة في فيلم "توب سيكرت" عام 1984، قبل أن يظهر في في الفيلم الكوميدي "ريل جنيس" عام 1985.

وزادت شهرته بعد ذلك خلال مشاركته مع توم كروز في الفيلم الناجح "توب جن" عام 1986.

وقالت الصحيفة، إن مواهبه المتنوعة وشخصيته المراوغة مكنته من أن يصبح ممثلًا مساعدًا بارزًا.

وأضافت: "لقد ترك كيلمر طوال مسيرته المهنية انطباعًا لدى مشاهدي الأفلام وصناعها على حد سواء بأنه لا يمكن التنبؤ بتصرفاته".

وتابعت أنه على الشاشة، كان يتمتع بشخصية جذابة ومثيرة للفضول، ووصفته بأنه "ممثل لم يدع شخصياته تكشف عن مشاعرها بسهولة".