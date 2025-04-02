ياسر جلال: تنويع الفنان لأدواره يمنحه عمرًا فنيًا أطول.. وأسعى للتغيير والتجديد

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان ياسر جلال عن سعادته البالغة بنجاح مسلسل "جودر 2" والذي عرض في دراما رمضان 2025، مؤكداً أن نجاح المشروع يعود إلى الجهد الجماعي الذي بذله جميع أفراد فريق العمل، وليس لفرد واحد فقط.

وقال "ياسر" خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"،الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إن النجاح لا يُنسب إلى شخص واحد، بل هو نتاج تعاون عناصر مختلفة، بدءًا من الفنانين والنجوم، وصولًا إلى الجرافيكس، والنص، والتصوير، والديكورات، لأن هذه العناصر هي السر الحقيقي وراء عبقرية العمل والتي لولاها، لما تحقق هذا النجاح.

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كان تقديم عالم السحر والخيال في زمن الدراما الواقعية يعد نوعًا من المجازفة، أجاب ياسر جلال:"أنا أحب التنويع في أعمالي، وأحرص على تقديم شخصيات يرى الناس أنفسهم فيها، قدمت الأكشن في أعمال سابقة، وشاركت في الدراما الشعبية مثل "الفتوة" ثم نوعت بتقديم "علاقة مشروعة"، التنويع هو ما يمنح الفنان عمرًا أطول في المجال".

وأضاف أن الأوضاع العالمية، بما فيها الاضطرابات الإقليمية والحروب والصراعات، كانت سبباً ودافعاً إلى تقديم عمل يغوص في عالم السحر والخيال، ليكون وسيلة للهروب من الواقع الصعب.

مسلسل "جودر 2" من تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، ونور اللبنانية ، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، غادة طلعت، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر.

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