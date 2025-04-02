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إسلام خيري مخرج مسلسل "جودر 2": تجربة ممتعة.. وأحلامي كبيرة تفوق الخيال

10:00 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

المخرج إسلام خيري

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كتب - معتز عباس:

قال المخرج إسلام خيري مخرج مسلسل " جودر" الجزء الأول والثاني، إن إقدامه على المشروع يعود لأنه متنوع، حيث قدم تجارب إخراجية لعدد من الأعمال المختلفة، منها الجزء الأول من مسلسل "الكبير" و"الكابوس"، "جت سليمة"، "عزمي وأشجان".

وأضاف "خيري"، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الفانتازيا مميزة في تجاربها عن أي عمل أخر بالنسبة له، لأنها تعطيها مساحات لعمل أشياء من المبالغة المقرونة بالمتعة.

ووصف إسلام خيري تجربة إخراج مسلسل "جودر" بأنها ممتعة، مشيرًا إلى أن الصعوبة تكمن في محاولة الوصول لخيال أراد الكاتب إيصاله، وكيفية تحقيق ذلك أثناء التصوير.

وتابع: "التحدي هو عمل تجربة تضاهي التجارب العالمية في عالم الجرافيكس والخيال في العصر الحالي، وبالتالي الفكرة عندنا إننا مش بنصور وخلاص، لكن أننا نحقق أفضل إستثمار لأننا في النهاية محكومين بالصناعة وميزانية، لأن دايما أحلامي كبيرة تفوق الخيال".

مسلسل "جودر 2" من تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، ونور اللبنانية ، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، غادة طلعت، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر.

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المخرج إسلام خيري مسلسل جودر 2 برنامج كلمة أخيرة
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