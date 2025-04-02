يارا السكري بفستان طويل وهنا الزاهد جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضائها إجازة العيد في باريس، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

بسمة بوسيل

خطفت المطربة المغربية بسمة بوسيل الأنظار، من أحدث ظهور لها على "انستجرام".

ايه سليم

كشفت الفنانة أيه سليم عن أحدث ظهور لها على انستجرام، حيث ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

راندا عبدالسلام

شاركت الفنانة راندا عبد السلام متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من كواليس مشاركتها في مسلسل "العتاولة 2"، الذي عرض في رمضان 2025.

مايا دياب

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة "غريبة" وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

ميران عبدالوارث

شاركت الفنانة الشابة ميران عبدالوارث متابعيها أحدث جلسة تصوير لها رفقة أصدقائها، أثناء قضائها عطلة إجازة عيد الفطر.

يارا السكري

حرصت الفنانة يارا السكري على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت مرتدية فستان أحمر طويل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، أحدث جلسة تصوير خضعت لها من إجازة العيد، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

ليلى علوي

حرصت النجمة ليلى علوي على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، لتنال إعجاب جمهورها على السوشيال ميديا.

نوال الزغبي

كشفت المطربة نوال الزغبي عن أحدث إطلالة لها من حفلها الغنائي الأخير في احتفالات عيد الفطر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.