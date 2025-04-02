محمد ثروت يرزق بمولودة جديدة تدعى "قمر"

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان محمد ثروت عن رزقه بمولودة جديدة تدعى "قمر".

وشارك ثروت متابعيه صورة لزوجته وابنته، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "رزقني الله الكريم يوم وقفة عيد الفطر المبارك ببنوته "قمر محمد ثروت"، ربنا يجعلها من الذرية الصالحة ويحفظها من اى شر".

وأضاف: "بشكر كل اصحابي و احبابي اللي كانوا بيتصلوا بيا وأنا كنت مشغول عنهم، ولكن تقريبا الرجاله بيبقى عقلهم بيولد في نفس الوقت والستات بتولد، بحبكم قوي و بشكركم علي الاهتمام و الحب اللي شوفته في رسائلكم علي التليفون، كل سنة وانتوا طيبين عيد سعيد عليكم".

وشارك محمد ثروت في مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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