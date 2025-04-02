إعلان

محمد ثروت يرزق بمولودة جديدة تدعى "قمر"

09:00 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

الفنان محمد ثروت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان محمد ثروت عن رزقه بمولودة جديدة تدعى "قمر".

وشارك ثروت متابعيه صورة لزوجته وابنته، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "رزقني الله الكريم يوم وقفة عيد الفطر المبارك ببنوته "قمر محمد ثروت"، ربنا يجعلها من الذرية الصالحة ويحفظها من اى شر".

وأضاف: "بشكر كل اصحابي و احبابي اللي كانوا بيتصلوا بيا وأنا كنت مشغول عنهم، ولكن تقريبا الرجاله بيبقى عقلهم بيولد في نفس الوقت والستات بتولد، بحبكم قوي و بشكركم علي الاهتمام و الحب اللي شوفته في رسائلكم علي التليفون، كل سنة وانتوا طيبين عيد سعيد عليكم".

وشارك محمد ثروت في مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. تركي آل الشيخ ينشر مشهد أكشن لـ أحمد عز ويوجه رسالة للجمهور

"كانت طيبة وبارة بأهلها".. هند صبري تنعى الراحلة إيناس النجار

الفنان محمد ثروت محمد ثروت يرزق بمولودة محمد ثروت على فيسبوك محمد ثروت يرزق بمولودة تدعى قمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
يارا السكري بفستان طويل وهنا الزاهد جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان