بحضور نجوم الفن ومشاهير.. 25 صورة من عزاء سليمان عيد

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

أقيم منذ قليل عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، الذي توفي أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ63 عامًا.

قدم نجوم الفن والإعلام والرياض واجب العزاء في الفنان الراحل سليمان عيد.

وشهد العزاء المقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة يسرا، الفنانة مي عمر، الفنانة إ يمي سمير غانم، الفنان محمد رياض، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمد محمود، الفنان أحمد بدير، الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد، الفنانة هند عاكف.

كما وصل العزاء، الفنانة ليلى علوي، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فهيم، الفنان كريم عفيفي، المنتج هشام جمال، الفنانة ميمي جمال، المخرج خالد يوسف، الإعلامي طارق علام، الفنانة نرمين الفقي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان علاء مرسي، المخرج محمد سامي وغيرهم.

حضر العزاء أيضًا، الفنان عمرو يوسف، الفنان أمير كرارة، الفنان أشرف عبدالباقي، الراقصة الاستعراضية دينا، الفنانة صابرين، المخرج مجدي الهواري، الفنان حسن الرداد، الفنانة إلهام شاهين، الفنان أمير شاهين، الفنان أحمد دواد وزوجته الفنانة علا رشدي، الفنان شريف منير، الفنانة ويزو، الفنان محمود البزاوي، المخرج عمرو محمود ياسين، مغني المهرجانات أحمد بحر "كزبرة"، الفنان نور النبوي، الفنان عمرو محمد عبدالعزيز، المنتج جمال العدل، المخرج رامي إمام، الفنانة مي كساب، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنان أحمد زاهر، الفنان رياض الخولي، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة نشوى مصطفى، الفنان إياد نصار، الفنانة هند عاكف.

شهد عزاء سليمان عيد، حالة حزن كبيرة من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور، وفي مقدمتهم، المخرج خالد يوسف، الفنانة إسعاد يونس، الفنانة ليلى علوي، الفنانة ميمي جمال، المنتج هشام جمال وغيرهم.

توفي الفنان سليمان عيد، صباح أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

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