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بحضور نجوم الفن ومشاهير.. 25 صورة من عزاء سليمان عيد

11:31 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أحمد زاهر يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    أشرف عبد الباقي في عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    الفنان أحمد فهيم والفنان مصطفى بسيد يصلان عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    المخرج خالد يوسف يصل عزاء سليمان عيد (1)
  • عرض 25 صورة
    المخرج رامي امام يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    الإعلامي طارق علام في عزاء سليمان عيد (2)
  • عرض 25 صورة
    أحمد شوبير يقدم واجب العزاء في سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    بدء عزاء سليمان عيد (1)
  • عرض 25 صورة
    المخرج مجدي الهواري في عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    بيومي فؤاد في عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    شريف منير يقدم واجب العزاء في سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    صابرين ويسرا وايمي سمير غانم ونشوى مصطفى
  • عرض 25 صورة
    بدء عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    محمد رياض واحمد بدير في عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    محمد رياض ومحمد محمود في عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    محمد سامي ومي عمر يصلان عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    امير كرارة يقدم واجب العزاء في سليمان عيد (2)
  • عرض 25 صورة
    هشام جمال يصل عزاء سليمان عيد (3)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد تصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي تصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    هند عاكف في عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    يسرا ومي عمر في عزاء سليمان
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ويسرا وايمي سمير غانم وهند عاكف
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كتب - معتز عباس:
تصوير / هاني رجب:

أقيم منذ قليل عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، الذي توفي أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ63 عامًا.

قدم نجوم الفن والإعلام والرياض واجب العزاء في الفنان الراحل سليمان عيد.
وشهد العزاء المقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة يسرا، الفنانة مي عمر، الفنانة إ يمي سمير غانم، الفنان محمد رياض، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمد محمود، الفنان أحمد بدير، الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد، الفنانة هند عاكف.

كما وصل العزاء، الفنانة ليلى علوي، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فهيم، الفنان كريم عفيفي، المنتج هشام جمال، الفنانة ميمي جمال، المخرج خالد يوسف، الإعلامي طارق علام، الفنانة نرمين الفقي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان علاء مرسي، المخرج محمد سامي وغيرهم.

حضر العزاء أيضًا، الفنان عمرو يوسف، الفنان أمير كرارة، الفنان أشرف عبدالباقي، الراقصة الاستعراضية دينا، الفنانة صابرين، المخرج مجدي الهواري، الفنان حسن الرداد، الفنانة إلهام شاهين، الفنان أمير شاهين، الفنان أحمد دواد وزوجته الفنانة علا رشدي، الفنان شريف منير، الفنانة ويزو، الفنان محمود البزاوي، المخرج عمرو محمود ياسين، مغني المهرجانات أحمد بحر "كزبرة"، الفنان نور النبوي، الفنان عمرو محمد عبدالعزيز، المنتج جمال العدل، المخرج رامي إمام، الفنانة مي كساب، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنان أحمد زاهر، الفنان رياض الخولي، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة نشوى مصطفى، الفنان إياد نصار، الفنانة هند عاكف.

شهد عزاء سليمان عيد، حالة حزن كبيرة من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور، وفي مقدمتهم، المخرج خالد يوسف، الفنانة إسعاد يونس، الفنانة ليلى علوي، الفنانة ميمي جمال، المنتج هشام جمال وغيرهم.

توفي الفنان سليمان عيد، صباح أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

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عزاء سليمان عيد سليمان عيد نجوم الفن
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