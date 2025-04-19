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هنا الزاهد وبيومي فؤاد وأمير كرارة.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في سليمان عيد

11:03 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    نور خالد النبوي يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    مي كساب تصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ومحمد سامي في عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    نشوى مصطفى تقدم واجب العزاء في سليمان عيد_1
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد تصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    محمود البزاوي يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    عمرو يوسف يصل عزاء سليمان عيد (2)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى ابو سريع يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    شريف منير يقدم واجب العزاء في سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    رياض الخولي يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    صابرين تقدم واجب العزاء في سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    عمرو يوسف يقدم واجب العزاء في سليمان عيد_1
  • عرض 25 صورة
    امير كرارة يقدم واجب العزاء في سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    المخرج رامي امام يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    الكابتن أحمد شوبير في عزاء الفنان سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    الفنانة صابرين في عزاء الفنان سليمان عيد (2)
  • عرض 25 صورة
    الفنان حسن الرداد في عزاء الفنان سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    بيومي فؤاد يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    إياد نصار يصل عزاء سليمان عيد_1
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين وامير شاهين يقدمان واجب العزاء في سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    أشرف عبدالباقي يقدم واجب العزاء في سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    أحمد زاهر يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    الفنان احمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي في عزاء الفنان سليمان عيد
  • عرض 25 صورة
    المخرج مجدي الهواري في عزاء الفنان سليمان عيد
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

حرص الفنان بيومي فؤاد على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل سليمان عيد، الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وتوافد نجوم الفن والإعلام على عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، الفنانة ليلى علوي، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فهيم، الفنان كريم عفيفي، المنتج هشام جمال، الفنانة ميمي جمال، المخرج خالد يوسف، الإعلامي طارق علام، الفنانة نرمين الفقي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان علاء مرسي، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر وغيرهم.

كما حضر الفنان عمرو يوسف، الفنان أمير كرارة، الفنان أشرف عبدالباقي، الراقصة الاستعراضية دينا، الفنانة صابرين، المخرج مجدي الهواري، الفنان حسن الرداد، الفنانة إلهام شاهين، الفنان أمير شاهين، الفنان أحمد دواد وزوجته الفنانة علا رشدي، الفنان شريف منير، الفنانة ويزو، الفنان محمود البزاوي، الفنانة هنا الزاهد، المخرج عمرو محمود ياسين، مغني المهرجانات أحمد بحر "كزبرة"، الفنانة نور النبوي، الفنان عمرو محمد عبدالعزيز، المنتج محمد العدل، المخرج رامي إمام، الفنانة مي كساب، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنان أحمد زاهر، الفنان رياض الخولي، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة نشوى مصطفى، الفنان إياد نصار، الفنانة هند عاكف.

توفي الفنان سليمان عيد، صباح أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

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