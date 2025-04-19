هنا الزاهد وبيومي فؤاد وأمير كرارة.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في سليمان عيد

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

حرص الفنان بيومي فؤاد على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل سليمان عيد، الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وتوافد نجوم الفن والإعلام على عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، الفنانة ليلى علوي، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فهيم، الفنان كريم عفيفي، المنتج هشام جمال، الفنانة ميمي جمال، المخرج خالد يوسف، الإعلامي طارق علام، الفنانة نرمين الفقي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان علاء مرسي، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر وغيرهم.

كما حضر الفنان عمرو يوسف، الفنان أمير كرارة، الفنان أشرف عبدالباقي، الراقصة الاستعراضية دينا، الفنانة صابرين، المخرج مجدي الهواري، الفنان حسن الرداد، الفنانة إلهام شاهين، الفنان أمير شاهين، الفنان أحمد دواد وزوجته الفنانة علا رشدي، الفنان شريف منير، الفنانة ويزو، الفنان محمود البزاوي، الفنانة هنا الزاهد، المخرج عمرو محمود ياسين، مغني المهرجانات أحمد بحر "كزبرة"، الفنانة نور النبوي، الفنان عمرو محمد عبدالعزيز، المنتج محمد العدل، المخرج رامي إمام، الفنانة مي كساب، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنان أحمد زاهر، الفنان رياض الخولي، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة نشوى مصطفى، الفنان إياد نصار، الفنانة هند عاكف.

توفي الفنان سليمان عيد، صباح أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

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