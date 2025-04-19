بحضور يسرا ومي عمر وهنا الزاهد.. نجمات الفن يقدمن واجب العزاء في سليمان عيد

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

قدم نجوم الفن العزاء في الفنان الراحل سليمان عيد، الذي توفي أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ63 عامًا.

وشهد العزاء المقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجمات الفن، أبرزهن الفنانة يسرا، الفنانة مي عمر، الفنانة إيمي سمير غانم، الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد، الفنانة هند عاكف، الفنانة نشوى مصطفى.

كما وصل العزاء، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، الفنان محمد رياض، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمد محمود، الفنان أحمد بدير، الفنانة ليلى علوي، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فهيم، الفنان كريم عفيفي، المنتج هشام جمال، الفنانة ميمي جمال، المخرج خالد يوسف، الإعلامي طارق علام، الفنانة نرمين الفقي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان علاء مرسي، المخرج محمد سامي وغيرهم.

كما حضر العزاء، الفنان عمرو يوسف، الفنان أمير كرارة، الفنان أشرف عبدالباقي، الراقصة الاستعراضية دينا، الفنانة صابرين، المخرج مجدي الهواري، الفنان حسن الرداد، الفنانة إلهام شاهين، الفنان أمير شاهين، الفنان أحمد دواد وزوجته الفنانة علا رشدي، الفنان شريف منير، الفنانة ويزو، الفنان محمود البزاوي، المخرج عمرو محمود ياسين، مغني المهرجانات أحمد بحر "كزبرة"، الفنان نور النبوي، الفنان عمرو محمد عبدالعزيز، المنتج جمال العدل، المخرج رامي إمام، الفنانة مي كساب، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنان أحمد زاهر، الفنان رياض الخولي، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة نشوى مصطفى، الفنان إياد نصار، الفنانة هند عاكف.

توفي الفنان سليمان عيد، صباح أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

كما يعرض له حاليًا في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو بطولة الثنائي عصام عمر وطه دسوقي.

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عزاء سليمان عيد.. وصول رامي إمام وشريف منير وعدد كبير من نجوم الفن



