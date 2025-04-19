بالصور.. محمد رمضان يظهر بـ "الشيشة" ويثير الجدل قبل حفله الجديد

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه على السوشيال ميديا، أحدث ظهور له، قبل ساعات من حفله الجديد.

ونشر رمضان مجموعة صور استعدادًا لحفله الغنائي الثاني غدًا الأحد في "كوتشيلا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهر في أحدها وهو يمسك"الشيشة".

وكتب "رمضان" تعليقًا على الصور: "ممتن جدا لعائلتي الثانية ميتا وتطبيقي المفضل انستجرام على هذه الهدية الرائعة وتغيير اسم حسابي إلى MR1 (Mister One)".

ويقام حفل محمد رمضان الثاني كوتشيلا يوم الأحد الساعة ٦ مساء بتوقيت كاليفورنيا والذي يعرض على قناته الرسمية على تطبيق "واتساب".

يذكر أن محمد رمضان أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورًا وفيديوهات من الحفل، ووصفت تعليقات رواد "السوشيال ميديا" إطلالته بغير الموفقة، وتم تشبيهها بـ"بدل" الرقص".

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