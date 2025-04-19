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عزاء سليمان عيد.. وصول رامي إمام وشريف منير وعدد كبير من نجوم الفن

10:35 م السبت 19 أبريل 2025
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  • عرض 22 صورة
    الفنان حسن الرداد في عزاء الفنان سليمان عيد (
  • عرض 22 صورة
    المخرج مجدي الهواري في عزاء الفنان سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    إياد نصار يصل عزاء سليمان عيد (2)
  • عرض 22 صورة
    إياد نصار يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    بيومي فؤاد في عزاء سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    بيومي فؤاد يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    دينا الراقصة تصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    عمرو محمود ياسين يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    عمرو يوسف يصل عزاء سليمان عيد (2)
  • عرض 22 صورة
    عمرو يوسف يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    عمرو يوسف يقدم واجب العزاء في سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    محمد سامي ومي عمر يصلان عزاء سليمان عيد (2)
  • عرض 22 صورة
    محمد سامي ومي عمر يصلان عزاء سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    محمود البزاوي يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    مصطفى ابو سريع يصل عزاء سليمان عيد (2)
  • عرض 22 صورة
    نشوى مصطفى تقدم واجب العزاء في سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    امير كرارة يقدم واجب العزاء في سليمان عيد (3)
  • عرض 22 صورة
    هند عاكف تصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    وليد عبدالعزيز يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    نور خالد النبوي يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 22 صورة
    امير كرارة يقدم واجب العزاء في سليمان عيد (2)
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

توافد نجوم الفن والإعلام والرياضة على عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، الفنانة ليلى علوي، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فهيم، الفنان كريم عفيفي، المنتج هشام جمال، الفنانة ميمي جمال، المخرج خالد يوسف، الإعلامي طارق علام، الفنانة نرمين الفقي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان علاء مرسي، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر وغيرهم.

كما حضر العزاء، الفنان عمرو يوسف، الفنان أمير كرارة، الفنان أشرف عبدالباقي، الراقصة الاستعراضية دينا، الفنانة صابرين، المخرج مجدي الهواري، الفنان حسن الرداد، الفنانة إلهام شاهين، الفنان أمير شاهين، الفنان أحمد دواد وزوجته الفنانة علا رشدي، الفنان شريف منير، الفنانة ويزو، الفنان محمود البزاوي، المخرج عمرو محمود ياسين، مغني المهرجانات أحمد بحر "كزبرة"، الفنان نور النبوي، الفنان عمرو محمد عبدالعزيز، المنتج جمال العدل، المخرج رامي إمام، الفنانة مي كساب، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنان أحمد زاهر، الفنان رياض الخولي، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة نشوى مصطفى، الفنان إياد نصار، الفنانة هند عاكف.

توفي الفنان سليمان عيد، صباح أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

بالصور.. محمد سامي وزوجته مي عمر يصلان عزاء سليمان عيد في الشيخ زايد

بعد أيام من وفاته.. فيفي عبده تنعى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

عزاء سليمان عيد سليمان عيد نجوم الفن
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