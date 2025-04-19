بالصور.. محمد سامي وزوجته مي عمر يصلان عزاء سليمان عيد في الشيخ زايد

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

وصل منذ قليل المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، عزاء الفنان الراحل سليمان عيد.

وتوافد نجوم الفن والإعلام على عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، الفنانة ليلى علوي، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فهيم، الفنان كريم عفيفي، المنتج هشام جمال، الفنانة ميمي جمال، المخرج خالد يوسف، الإعلامي طارق علام، الفنانة نرمين الفقي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان علاء مرسي، الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وغيرهم.

كما حضر الفنان عمرو يوسف، الفنان أمير كرارة، الفنان أشرف عبدالباقي، الراقصة الاستعراضية دينا، الفنانة صابرين، المخرج مجدي الهواري، الفنان حسن الرداد، الفنانة إلهام شاهين، الفنان أمير شاهين، الفنان أحمد دواد وزوجته الفنانة علا رشدي، الفنان شريف منير، الفنانة ويزو، الفنان محمود البزاوي، الفنانة هنا الزاهد، المخرج عمرو محمود ياسين، مغني المهرجانات أحمد بحر "كزبرة"، الفنان نور النبوي، الفنان عمرو محمد عبدالعزيز، المنتج جمال العدل، المخرج رامي إمام، الفنانة مي كساب، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنان أحمد زاهر، الفنان رياض الخولي، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة نشوى مصطفى، الفنان إياد نصار، الفنانة هند عاكف.

شهد عزاء سليمان عيد، حالة حزن كبيرة من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور، وفي مقدمتهم، المخرج خالد يوسف، الفنانة إسعاد يونس، الفنانة ليلى علوي، الفنانة ميمي جمال، المنتج هشام جمال وغيرهم.