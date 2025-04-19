إعلان

بالصور.. محمد سامي وزوجته مي عمر يصلان عزاء سليمان عيد في الشيخ زايد

09:47 م السبت 19 أبريل 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    احمد بحر كزبرة يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    جمال العدل يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    أحمد زاهر يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    عمرو محمود عبدالعزيز يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    عمرو يوسف يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    عمرو يوسف يقدم واجب العزاء في سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    عمرو محمود ياسين يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    محمد سامي ومي عمر يصلان عزاء سليمان عيد (2)
  • عرض 16 صورة
    مصطفى ابو سريع يصل عزاء سليمان عيد (2)
  • عرض 16 صورة
    مصطفى ابو سريع يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    مي عمر ومحمد سامي في عزاء سليمان عيد (2)
  • عرض 16 صورة
    محمود البزاوي يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    أحمد زاهر في عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    مي كساب تصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    مي عمر ومحمد سامي في عزاء سليمان عيد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

وصل منذ قليل المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، عزاء الفنان الراحل سليمان عيد.

وتوافد نجوم الفن والإعلام على عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، الفنانة ليلى علوي، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فهيم، الفنان كريم عفيفي، المنتج هشام جمال، الفنانة ميمي جمال، المخرج خالد يوسف، الإعلامي طارق علام، الفنانة نرمين الفقي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان علاء مرسي، الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وغيرهم.

كما حضر الفنان عمرو يوسف، الفنان أمير كرارة، الفنان أشرف عبدالباقي، الراقصة الاستعراضية دينا، الفنانة صابرين، المخرج مجدي الهواري، الفنان حسن الرداد، الفنانة إلهام شاهين، الفنان أمير شاهين، الفنان أحمد دواد وزوجته الفنانة علا رشدي، الفنان شريف منير، الفنانة ويزو، الفنان محمود البزاوي، الفنانة هنا الزاهد، المخرج عمرو محمود ياسين، مغني المهرجانات أحمد بحر "كزبرة"، الفنان نور النبوي، الفنان عمرو محمد عبدالعزيز، المنتج جمال العدل، المخرج رامي إمام، الفنانة مي كساب، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنان أحمد زاهر، الفنان رياض الخولي، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة نشوى مصطفى، الفنان إياد نصار، الفنانة هند عاكف.

شهد عزاء سليمان عيد، حالة حزن كبيرة من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور، وفي مقدمتهم، المخرج خالد يوسف، الفنانة إسعاد يونس، الفنانة ليلى علوي، الفنانة ميمي جمال، المنتج هشام جمال وغيرهم.

عزاء سليمان عيد محمد سامي مي عمر الشيخ زايد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عزاء سليمان عيد.. وصول رامي إمام وشريف منير وعدد كبير من نجوم الفن

إعلان

إعلان

عودة مشروطة لـ"بلبن".. اجتماع جديد وإجراءات تصحيحية لاستئناف النشاط
الصحة تتحرك بأوامر رئاسية.. إجراءات رسمية جديدة بشأن "بلبن"
موجة حر وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر في تنويه عاجل بشأن طقس الغد