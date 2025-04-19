بعد أيام من وفاته.. فيفي عبده تنعى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة فيفي عبده على نعي إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، بعد مرور عدة أيام من إقامة العزاء.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام": "آسفة عن التأخير في عزاء اللاعب إبراهيم شيكا، إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه يارب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أقيم عزاء الراحل إبراهيم شيكا يوم 14 إبريل الماضي، والذي شهد مشاركة نجوم الفن والرياضة.

رحل لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر ناهز الـ27 عامًا، متأثرًا بإصابته بمرض السرطان.

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