أول رد.. سلاف فواخرجي تكشف حقيقة زواجها من بشار الأسد

سخرت الفنانة سلاف فواخرجي من شائعات زواجها من بشار الأسد، الرئيس السوري السابق، والتي تم تداولها بشكل واسع من خلال وثيقة زواج وصفتها بأنها ملفقة.

وكتبت ساخرة عبر حسابها الخاص على الفيسبوك :"لا تواخذون عملناها عالضيق، ماعزمنا حدا هههههههههههه قسما بالله شي بيضحك، أنا عادة جديّة على فكرة بس والله ماقدرت".

واستكملت: هل تستطيعون أن تكونوا نبلاء لمرة واحدة على الأقل ؟ هل تستطيعون أن تناقشوا أفكار دون الطعن بالشرف الذي لا يتوقف عنده إلا كل من لديه عقدة فيه ؟ هل تستطيعون أن تخرجوا عقولكم خارح غرف النوم، وتعبتوا واجتهدتوا كملوا للاخر، لسا بدكن فت خبز منيح، يللا معلش مرة بعد مرة وثيقة بعد وثيقة ، بتنجحوا ! المرة الماضية غلطتوا بإحدى وثائق الزواج اللي شفناها بخانة الطائفة ونحنا بسوريا ماكان عنا خانة الطائفة، مابعرف هلأ اذا صارت".

واختتمت:" واضحكوا عليكم الناس بس معلش، تعلمتو، واليوم تلت غلطات بحالهم ! مع إنه القصة مو صعبة انكم تطالعوا بيان قيد عادي جدا وسهل ! ولادتي بالاوراق الرسمية بعد تلت أيام من ولادتي يعني ب 1.8.1977 يوم عيد الجيش السوري واللبناني وبابا الله يرحمه اسمه ، محمد ومو محمد سليم، وخانتي بمشروع صليبة والخانة 65 وبشوف حالي فيها، وكل الحب لأهلنا بالسكنتوري، أنا من كل اللاذقية ومن كل سوريا، مشان إذا بدكن تعدلوا يانوابغ ياجهابذة، لانو يعتبر العقد باطل هيك والعياذ بالله ! غير هيك والأهم وين ورقة الطلاق ؟! هي البيانات صارت عندكم، يللي بتخافوا الله ! أنا لم اطلق ولن أطلق اذا ربنا أراد، والله يحميلي زوجي وعيلتي ويحمي كل الناس، عيب، وتفه، وبس، ديروا بالكم عالبلد والناس هنن أحق بالاهتمام مني، ولا شو ؟".

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية السورية أعلنت شطب عضوية الفنانة سلاف فواخرجي مؤخرا بسبب دعمها للنظام السوري السابق قبل سقوطه.