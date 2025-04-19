محمد رمضان يغير اسم حسابه على انستجرام لـ "MR1"

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان محمد رمضان على تغيير اسم حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وغير رمضان اسم حسابه من "Mohmed Ramdan" إلى "MR1" اختصارًا لـ محمد رمضان "نمبر وان".

وأثار رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورًا وفيديوهات من الحفل، ووصفت تعليقات رواد "السوشيال ميديا" إطلالته بغير الموفقة، وتم تشبيهها بـ"بدل" الرقص".

يقام حفل محمد رمضان الثاني كوتشيلا يوم الأحد الساعة ٦ مساء بتوقيت كاليفورنيا والذي يعرض على قناته الرسمية على تطبيق "واتساب".

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