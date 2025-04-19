بالصور.. إسعاد يونس ونرمين الفقي يقدمن واجب العزاء في سليمان عيد

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

توافد نجوم الفن والإعلام على عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرصت الإعلامية إسعاد يونس على تقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الفنان سليمان عيد.

شهد العزاء أيضًا، حضور عددًا من نجوم الفن أبرزهم، الفنانة ليلى علوي، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فهيم، الفنان كريم عفيفي، المنتج هشام جمال، الفنانة ميمي جمال، المخرج خالد يوسف، الإعلامي طارق علام، الفنانة نرمين الفقي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان علاء مرسي، وغيرهم.

توفي الفنان سليمان عيد، صباح أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

وشارك سليمان عيد في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل سيد الناس.

كما يعرض له حاليًا في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو بطولة الثنائي عصام عمر وطه دسوقي.

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