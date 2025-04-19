بالصور.. ملامح الحزن تسيطر على نجوم الفن في عزاء سليمان عيد

كتب- معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهد عزاء سليمان عيد، حالة حزن كبيرة من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور، وفي مقدمتهم، المخرج خالد يوسف، الفنانة إسعاد يونس، الفنانة ليلى علوي، الفنانة ميمي جمال، المنتج هشام جمال وغيرهم.

كما حضر العزاء عددًا من نجوم الفن أبرزهم، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فهيم، الفنان كريم عفيفي، الإعلامي طارق علام، الفنانة نرمين الفقي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان علاء مرسي، وغيرهم.

اقرأ أيضا..

خالد يوسف وليلى علوي.. توافد نجوم الفن على عزاء سليمان عيد في الشيخ زايد

محمد جمعة يعلن غضبه بسبب ما حدث في جنازة سليمان عيد



