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بالصور.. ملامح الحزن تسيطر على نجوم الفن في عزاء سليمان عيد

08:25 م السبت 19 أبريل 2025
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    أسرة وعائلة سليمان عيد يصلوا العزاء المقام في الشيخ زايد
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    الفنان إيهاب فهمي يصل عزاء الفنان سليمان عيد
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    الفنانة إسعاد يونس تصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 19 صورة
    الإعلامي طارق علام في عزاء سليمان عيد
  • عرض 19 صورة
    الفنانة نرمين الفقي تصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 19 صورة
    المخرج خالد يوسف يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 19 صورة
    المخرج خالد يوسف يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 19 صورة
    الفنان ادوارد يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 19 صورة
    مراسم استقبال عزاء الفنان سليمان عيد
  • عرض 19 صورة
    مراسم استقبال عزاء الفنان سليمان عيد
  • عرض 19 صورة
    ليلى علوي في عزاء سليمان عيد
  • عرض 19 صورة
    هشام جمال يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 19 صورة
    هشام جمال يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 19 صورة
    ميمي جمال في عزاء سليمان عيد
  • عرض 19 صورة
    ليلى علوي تصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 19 صورة
    الفنان أحمد فهيم والفنان مصطفى بسيد يصلان عزاء سليمان عيد
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    الفنانة إسعاد يونس تصل عزاء سليمان عيد (2)
  • عرض 19 صورة
    الفنانة إسعاد يونس تصل عزاء سليمان عيد
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كتب- معتز عباس:
تصوير / هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهد عزاء سليمان عيد، حالة حزن كبيرة من نجوم الفن الذين حرصوا على الحضور، وفي مقدمتهم، المخرج خالد يوسف، الفنانة إسعاد يونس، الفنانة ليلى علوي، الفنانة ميمي جمال، المنتج هشام جمال وغيرهم.

كما حضر العزاء عددًا من نجوم الفن أبرزهم، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فهيم، الفنان كريم عفيفي، الإعلامي طارق علام، الفنانة نرمين الفقي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان علاء مرسي، وغيرهم.

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