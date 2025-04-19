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خالد يوسف وليلى علوي.. توافد نجوم الفن على عزاء سليمان عيد في الشيخ زايد

07:41 م السبت 19 أبريل 2025
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    أسرة وعائلة سليمان عيد يصلوا العزاء المقام في الشيخ زايد
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    الفنان إيهاب فهمي يصل عزاء الفنان سليمان عيد
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    الفنانة إسعاد يونس تصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    الإعلامي طارق علام في عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    الفنانة نرمين الفقي تصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    المخرج خالد يوسف يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    المخرج خالد يوسف يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    الفنان ادوارد يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    مراسم استقبال عزاء الفنان سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    مراسم استقبال عزاء الفنان سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    ليلى علوي في عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    هشام جمال يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    هشام جمال يصل عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    ميمي جمال في عزاء سليمان عيد
  • عرض 16 صورة
    ليلى علوي تصل عزاء سليمان عيد
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كتب - معتز عباس:
تصوير / هاني رجب:

توافد نجوم الفن والإعلام على عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وشهد العزاء حضور عددًا من نجوم الفن أبرزهم، الفنانة ليلى علوي، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فهيم، الفنان كريم عفيفي، المنتج هشام جمال، الفنانة ميمي جمال، المخرج خالد يوسف، الإعلامي طارق علام، الإعلامية إسعاد يونس، الفنانة نرمين الفقي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان علاء مرسي، وغيرهم.

توفي الفنان سليمان عيد، صباح أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.
سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو.

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