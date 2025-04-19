محمد جمعة يعلن غضبه بسبب ما حدث في جنازة سليمان عيد

القاهرة- مصراوي:

قال الفنان محمد جمعة إن وفاة الفنان سليمان عيد كانت صدمة كبيرة، مؤكدا أن الحزن حالة عامة بين الفنانين.

وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقديم مها الصغير ومها بهنسي: "سليمان عيد مكانش مجرد شخص عادي أعرفه ده عشرة أكتر من 25 سنة وصديق غالي جدا على قلبي، وبنعزي نفسنا وبنعزي كمان أحمد السقا لأن علاقتهم كانت عائلية وقريبين جدا من بعض".

وأشار إلى التزامه الديني وحرصه على عمل الخير دائما وهو ما جعله قريباً من الجميع: "سليمان عيد عمره ما أذى حد ولا زعل حد منه".

وكشف عن غضبه مما حدث في جنازة الراحل، قائلا "بقى صعب وغير مقبول وبيراهنوا على صبرنا وإحنا بني آدمين ولينا طاقة، أنا مهني واشتغلت صحفي في يوم من الأيام وأدعي إن 90% من اللي كانوا موجودين مش صحفيين، أرجو يكون فيه اتخاذ للإجراءات، لو ده شغلك تعالى وثق وأنت عارف حدودك، الموضوع تعدى الحدود، في جنازة سليمان وعزاء هند محمد علي زوجة نضال الشافعي، ليه عايزين توصلونا إن الناس تقول علينا ناس مش كويسة".

واختتم "أناشد الجمهور لو لقى فنان بينفعل يعلم إنه غصب عنه، وان الناس دي وصلته لمرحلة فوق طاقة البشر، سليمان كان إنسان بجد ويتحزن عليه بجد، ليه انت مش بتراعي مشاعري".

وشُيعت جنازة سليمان عيد أمس الجمعة من المجمع الإسلامي في الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: أحمد السقا، بيومي فؤاد، هشام ماجد، أشرف زكي، طه دسوقي، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد عبدالرحمن، محسن منصور، صلاح عبدالله، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز.