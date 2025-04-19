أحدث جلسة تصوير لـ هبة مجدي.. والجمهور: "شياكة وذوق راقي"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هبة مجدي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير.

ونشرت هبة مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان "أبيض" طويل.

تفاعل المتابعين مع إطلالة هبة مجدي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "شياكة واحتشام ورقة وذوق راقي"، "راقية بكل اختياراتك"، "جميلة ورقيقة"، "الجمال والرقة والأناقة والقبول".

وتشارك هبة مجدي في فيلم "استنساخ" الذي يعرض حاليًا في السينمات، بطولة الفنان سامح حسين.

كما قدمت هبة مجدي في رمضان 2025 مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، غادة طلعت، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

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