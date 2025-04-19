الصور الأولى من عزاء الفنان الراحل سليمان عيد

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهد العزاء حضور الفنان علاء مرسي في استقبال المعزين من نجوم الفن والإعلام.

توفي الفنان سليمان عيد، صباح أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو.

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