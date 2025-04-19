مها الصغير: سليمان عيد كان من أقرب الناس لـ أحمد السقا

القاهرة- مصراوي:

قالت المذيعة مها الصغير إن علاقة الفنان الراحل سليمان عيد بزوجها النجم أحمد السقا، كانت قوية وبها الكثير من التفاصيل الإنسانية.

واضافت خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامجها الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC: "كان على طول قاعد عندنا في البيت هو وعيلته كلها، وكانت علاقتنا كويسة جدا ومن أقرب الناس للسقا".

وأضافت قائلة: "يشهد ربنا عمري ما شوفت منه حاجة وحشة ولا حد زعل منه، فعلا كان ابن موت".

وغيب الموت الفنان سليمان عيد صباح الجمعة الماضية عن عمر يناهز 64 عاماً إثر أزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وشهدت جنازته حضور نجوم الوسط الفني، بينهم: أحمد السقا، هشام ماجد، أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، صلاح عبدالله، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أوس أوس، محمد عبدالرحمن، محسن منصور، أشرف زكي، شيماء سيف، محمد رياض، إيهاب فهمي.