طه دسوقي: لما حد يصورني في الشارع أتعامل معاه أنه صحفي ولا متحرش؟

كتبت- منى الموجي:

عبر الفنان طه دسوقي عن استيائه من اختراق خصوصية الفنانين في المناسبات الاجتماعية التي لا علاقة لها بعملهم في المجال الفني، مثل الجنازات والأفراح.

وكتب طه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "مجرد سؤال.. معروف إن الفنان أو العامل في مجال الـ show business بيبقى شغله أنه بيقدم محتوى، وهو الوحيد اللي يقدر يتكلم عنه ويتسأل فيه ويتقبل النقد اللي عليه.. فمفهوم وجود التغطية الإعلامية أو التواجد الإعلامي في كل مراحل المحتوى ده.. سواء أثناء تصويره أو أثناء عرضه أو أي حاجة تخصه زي المهرجانات وحفلات التكريم والعروض الخاصة.. من إمتى بقى أصبح الفنان كبني آدم هو نفسه محتوى؟؟".

وتابع "يعني ليه فيه تغطية إعلامية ماشية مع الفنان ده في مناسباته الشخصية سواء بقى فرح أو عزا والأدهش حتى الدفنة!! وليه يبقى فيه محتوى عنوانه (شاهد فلان بيجوّز بنته.. فلان والدته توفت.. شاهد معازيم فرح فلان.. شاهد انهيار الفنانة) ليه والله؟ ليه شاهد الفنان وزوجته أثناء حضورهم فرح صديقه؟.. أيه المحتوى في بني آدم ماشي في الشارع مع مراته أو بيحضروا مناسبة ملهاش أي علاقة بفن؟ إيه الصحافة في تصوير واحد قاعد بيبكي على حد فقده مش قاعد بيصور مشهد مثلا؟".

وأضاف طه منتقدا ما يحدث في تصوير الجنازات الخاصة بالفنانين: "إيه السبق الصحفي في تصوير جثمان وليه أصلا تصوير جوه المقابر؟؟، طبعا مش كل حد رافع تليفونه بقى صحفي لأن الصحفيين المحترمين مبيعملوش كده".

ووجه لمتابعيه سؤالا آخر: "لو نزلت رفعت التليفون صورت واحد قاعد مع مراته على ترابيزة في مطعم هيقوم يكسر عضمك لأنك بالنسباله متحرش أو متطفل.. لكن لو اللي بيتصور ده فنان فاللي بيصوره -وارد يكون صحفي يا عم وانت راجل محبوب وسلم على جمهورك وإعملنا باي وانت بتاكل وقول لمراتك تعملنا باي كمان ولا أنت مغرور ولا إيه ياعم من تواضع لله رفعه، فسؤالي لأصحابي الصحفيين وأساتذتي في مجال الصحافة والإعلام لما ابقى ماشي في الشارع أو بحضر مناسبة ملهاش علاقة بالشغل وألاقي حد بيصورني ڤيديو أتعامل معاه أنه صحفي ولا متحرش؟".

جدير بالذكر أن طه دسوقي عُرض له مؤخرًا مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، غادة طلعت، إخراج شادي عبدالسلام، كما طُرح له في موسم عيد الفطر السينمائي فيلم "سيكو سيكو" إخراج عمر المهندس، بطولة عصام عمر.