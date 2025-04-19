بهذه الرسالة.. أحمد صلاح السعدني يحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده

كتب- هاني صابر:

أحيا الفنان أحمد صلاح السعدني، الذكرى السنوية الاولى لوفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي حل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 أبريل 2024.

وكتب أحمد السعدني، عبر حسابه على "إكس": "الذكرى السنوية لأبويا، أرجو الدعاء ربنا يرحمك وينور قبرك ويراضيك ويكرمك زي ما أكرمتني".

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

وكانت أول أعمال صلاح السعدني مسلسل "الرحيل" عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل "الضحية".

فيما شارك في عدة أفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة".