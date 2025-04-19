بفيديو يجمعهما.. ليلى علوي عن سليمان عيد: "مكنش في حد مش بيحبك"

كتب- هاني صابر:

نعت النجمة ليلى علوي، الفنان سليمان عيد الذي وافته المنية أمس الجمعة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشرت ليلى علوي، فيديو لها مع سليمان عيد، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "مكنش في حد مش بيحبك سواء إخراج أو إنتاج ومن الزملاء.. كلنا كنا بنحبك أوي، ربنا يرحمك يا رب".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو.