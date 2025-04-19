شريهان ناعية سليمان عيد: "رحم الله الفنان الإنسان"

كتب- هاني صابر:

نعت النجمة شريهان، الفنان سليمان عيد الذي وافته المنية أمس الجمعة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشرت شريهان، صورة سليمان عيد، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "رحم الله الفنان الإنسان الطيب المحترم سليمان عيد .. من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا.. البقاء لله".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو.