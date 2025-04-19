أحمد حلمي عن سليمان عيد: "الفنان الخلوق"

كتب- هاني صابر:

نعى النجم أحمد حلمي، الفنان سليمان عيد الذي وافته المنية أمس الجمعة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشر حلمي، صورة سليمان عيد، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "البقاء لله.. خالص العزاء لأسرة ومحبي الفنان الخلوق سليمان عيد.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. أدعوا له بالرحمة والمغفرة".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو.