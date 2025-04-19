بـ"شورت قصير".. أحدث ظهور لـ ريهام حجاج بصحبة صديقتها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ريهام حجاج، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بصحبة صديقتها.

ونشرت ريهام، الصورة التي ظهرت فيها بـ"شورت قصير"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وخاضت ريهام حجاج، دراما رمضان 2025 بمسلسل "أثينا" الذي تناول قضايا مهمة في عصرنا الحالي، وأبرزها قضية الدارك ويب.

مسلسل أثينا من 15 حلقة، وبطولة ريهام حجاج، أحمد مجدي، جنا الأشقر، تامر هاشم، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، ميران عبد الوارث، سوسن بدر، محمود قابيل، شريف حافظ، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.