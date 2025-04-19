بينهم "حداد مسلح وبتاع أنابيب"..تعرف على مهن سليمان عيد قبل التمثيل

كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان سليمان عيد، عن المهن التي عمل بها في صباه وقبل إلتحاقه بالتمثيل.

وقال سليمان عيد، في لقاء سابق ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي: "كنت بشتغل من سنة أولى إبتدائي كل أشغال الصيف، واشتغلت حداد مسلح، وبتاع أنابيب، وفواعلي في الطريق الصحراوي مصر - السويس، وفيه فندق في الزمالك اشتغلت فيه برضو".

وأضاف سليمان: "كان معهد التمثيل في الهرم وبيتي كان في إمبابة، وكنت بروح المعهد بمواصلات وأرجع البيت مشي على رجلي أقعد أذاكر المشهد اللي هعمله والمسرحية اللي هدخلها".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو.