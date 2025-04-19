حكاية "سليمان يا حرام" في الجامعة.. ماذا قال عنها سليمان عيد قبل رحيله؟

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان سليمان عيد، حكايته مع "سليمان يا حرام"، وذلك في لقاء سابق ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي.

وقال سليمان عيد: "يا حرام مكنتش عشان إن جسمي رفيع بس، دي كانت بداية القرعة، وكنت بحب بنت في الجامعة وكنت قاعد معاها وبتكلم في شوية رومانسية، والهواء لقيته فجأة مطير شوية الشعر اللي عندي في راسي من قدام، فقالت لي (يا حرام)".

وتوفي الفنان سليمان عيد، صباح الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد أحد أشهر نجوم الفن، قدم العديد من الأدوار خاصة الكوميدية التي ستظل في أذهان الجمهور، وشارك في رمضان 2025 بأكثر من مسلسل، بينها مسلسل قهوة المحطة ومسلسل سيد الناس مع النجم عمرو سعد، وكوكبة من نجوم الفن، إخراج محمد سامي، ويُعرض له في السينما حاليا فيلم فار بـ 7 ترواح وفيلم سيكو سيكو.